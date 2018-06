Moskau (dpa) - Der russische Präsidentenkandidat Wladimir Putin hat dem Westen eine gefährliche Politik der Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder vorgeworfen. Angesichts von Konflikten wie etwa in Syrien könne der Eindruck entstehen, dem Westen gehe es nicht um Menschenrechte, sondern um den Zugriff auf die Rohstoffmärkte, schrieb Putin in einem Zeitungsbeitrag zur russischen Außenpolitik. Putin will am kommenden Sonntag wie schon 2000 und 2004 zum Präsidenten gewählt werden. Gestern protestierten Zehntausende Menschen in Russland gegen ihn.

