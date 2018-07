Washington (dpa) - Bei einer Schießerei in einer US-Highschool in Chardon im Bundesstaat Ohio sind nach Medienberichten mehrere Schüler verletzt worden. Mindestens ein Täter habe am Morgen in der Cafeteria das Feuer eröffnet, berichtete der lokale Fernsehsender Fox 8 unter Berufung auf die Polizei. Er sei festgenommen und die Schule evakuiert worden. Über den Gesundheitszustand der Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.