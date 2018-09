Albuquerque (SID) - Dämpfer nach dem Hochgefühl für Kugelstoß-Weltmeister David Storl: Nur Stunden nach seiner Hallenbestleistung von 21,40 m bei den deutschen Titelkämpfen in Karlsruhe machten seine US-Rivalen deutlich, wie gut sie zwei Wochen vor der Hallen-WM in Istanbul (9. bis 11. März) in Form sind. Reese Hoffa erzielte mit 21,87 m die gleiche Siegweite wie Storl beim WM-Gold 2011, dahinter schnappte Ryan Whiting mit 21,60 m dem Olympiazweiten Christian Cantwell (21,53) das zweite Ticket für die Hallen-WM weg.

Im Stabhochsprung hätten die 5,86 m des US-Meisters Brad Walker bei der Hallen-DM hinter Sieger Björn Otto (Dormagen/5,92) nicht zu Rang zwei gereicht. Dagegen sprang Chaunte Lowe, die 2012 ebenfalls ein Comeback feierte, mit 2,02 m gleich elf Zentimeter höher als die in Karlsruhe gerade mal auf 1,91 m verbesserte Ariane Friedrich (LG Frankfurt).

Vier Jahres-Weltbestmarken standen ansonsten in Albuquerque im Mittelpunkt. Über 60 m schaffte Trell Kimmons 6,45 Sekunden beim Sieg über den ebenfalls für die Hallen-WM qualifizierten Athen-Olympiasieger Justin Gatlin (6,47), Tianna Madison lief erneut 7,02 vor Barbara Pierre (7,06). Über 60 m Hürden steigerte sich Kristi Castlin auf 7,84, über 400 m lief Ex-Weltmeisterin Sanya Richards-Ross an ihrem 27. Geburtstag 50,71.

Ein Fehlstart-Drama brachte die 60-m-Hürden-Favoriten um Titel und WM-Tickets: Bei den Frauen blieb Yvette Lewis auf der Strecke, bei den Männern musste Dexter Faulk nach seiner Jahres-Weltbestzeit von 7,40 am Vortag zusehen, wie Aries Merritt in 7,43 vor Kevin Craddock (7,46) triumphierte. Außerdem scheiterten zwei Stars auf dieser Strecke: Terrence Trammell (7,51) and David Oliver (7,56) verpassten die WM auf den Plätzen drei und fünf.

Neben Faulk hatte am ersten Tag Dreispringer Will Claye mit 17,63 m eine Jahres-Weltbestleistung erzielt. Hochsprung-Weltmeister Jesse Williams bot mit 2,29 m weniger als Raul Spank (Dresden) in Karlsruhe mit 2,32 m.