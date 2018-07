Streik: 200 Flüge am Frankfurter Flughafen annulliert

Frankfurt/Main (dpa) - Auf Deutschlands größtem Flughafen sind wegen des Streiks auf dem Vorfeld am Montag rund 200 von 1286 geplanten Verbindungen gestrichen worden. Betroffen waren Kurzstreckenflüge zu deutschen und europäischen Zielen, während die Interkontinentalflüge wie geplant stattfinden konnten, teilte Flughafen-Betreiber Fraport mit. Fernzüge der Deutschen Bahn wurden zum wichtigen Ersatzverkehrsmittel für die Passagiere.

Smartphone-Flut und Android-Übermacht beim Mobile World Congress

Barcelona (dpa) - Neuheiten-Feuerwerk in Barcelona: Beim wichtigsten Treffen der Mobilfunk-Branche überbieten sich die Hersteller mit leistungsstarken Smartphones. Die Trends beim Mobile World Congress sind schnelle Chips, große Bildschirme und Kameras mit vielen Megapixeln. In Abwesenheit von Apple mit seinem iPhone dominieren Geräte mit dem Google-Betriebssystem Android. Der unter Druck stehende Handy-Weltmarktführer Nokia versucht ein Comeback mit einem Kamera-Handy der Superlative und einer Reihe günstigerer Telefone.

Vergleich zwischen Kirch und Deutscher Bank wackelt

München/Frankfurt (dpa) - Die Kirch-Erben und die Deutsche Bank Hüllen sich im Ringen um ihren millionenschweren Vergleich weiter in Schweigen. Weder die Bank noch die Kirch-Seite wollten sich am Montag zu Medienberichten äußern. Nach Informationen von «Frankfurter Allgemeine Zeitung» und «Süddeutscher Zeitung» droht der vor zwei Wochen aus Finanzkreisen bekanntgewordene Deal in Höhe von rund 800 Millionen Euro zu platzen. Den Berichten zufolge gibt es in der Bank inzwischen viele Bedenken gegen einen derartigen Schadenersatz, den Vorstandssprecher Josef Ackermann vor knapp zwei Wochen mit Leo Kirchs Witwe Ruth ausgehandelt haben soll.

China erreicht «Wendepunkt»: Neues Wachstumsmodell nötig

Peking (dpa) - China hat nach Warnungen der Weltbank einen Wendepunkt erreicht und benötigt dringend eine neue Entwicklungsstrategie. «China gegenwärtiges Wachstumsmodell ist nicht aufrecht zu erhalten», sagte Weltbank-Präsident Robert Zoellick am Montag bei der Vorlage eines «China 2030» genannten Berichts in Peking. Die zweitgrößte Volkswirtschaft müsse tiefgreifende marktwirtschaftliche Reformen umsetzen. Die globale Wirtschaftskrise verstärke den Reformdruck noch: «Jetzt ist nicht die Zeit, um sich nur durchzuwurschteln.»

Deutscher Automarkt unter Preisdruck: Historisch hohe Rabatte

Frankfurt/Duisburg (dpa) - Autokäufer in Deutschland können sich weiter über Schnäppchenpreise freuen: Der hartumkämpfte deutsche Automarkt stagniert, und der Verkaufs- und Preisdruck bleibt einer Studie zufolge hoch. Das zwingt die Hersteller zu immer neuen Rabattaktionen. Im Februar buhlten die Autobauer mit 370 Sonderaktionen um die Gunst der Kunden, wie das Center Automotive Research (CAR) der Universität Duisburg-Essen am Montag berichtete. Das seien so viele Aktionen wie nie in einem Februar seit Beginn der CAR-Rabattstudien vor fünf Jahren. Gegenüber Januar 2011 sei die Zahl der Rabattaktionen um mehr als ein Fünftel gestiegen.

Gribkowsky wieder gesund: Prozess geht weiter

München (dpa) - Der ehemalige BayernLB-Vorstand Gerhard Gribkowsky hat sich nach zweiwöchiger Krankheitspause erholt und kann wieder an seinem Mammutprozess um dubiose Millionenzahlungen in der Formel 1 teilnehmen. Gribkowsky sei wieder verhandlungsfähig und das Verfahren könne wie geplant fortgesetzt werden, sagte der Vorsitzende Richter Peter Noll am Montag vor dem Landgericht München. Der nächste Zeuge ist für diesen Mittwoch geladen. Vor rund zwei Wochen hatte ein psychiatrischer Gutachter Gribkowsky für verhandlungsunfähig erklärt. Der Prozess war daraufhin unterbrochen worden, um dem Angeklagten eine Erholungspause zu gewähren. Seine Anwälte hatten sich zuvor mehrfach über die hohe Geschwindigkeit des Prozesses mit zwei bis drei Verhandlungstagen pro Woche beschwert, die den Angeklagten an seine körperlichen und psychischen Grenzen bringe.

Krise drückt deutschen Bankern zunehmend auf die Stimmung

Frankfurt/Main (dpa) - Angesichts der ungelösten Euro-Schuldenkrise und der sich eintrübenden Konjunkturaussichten verschlechtert sich die Stimmung bei den Banken. Im Januar beurteilten noch 90 Prozent der deutschen Kreditinstitute ihre Geschäftslage positiv, das ist der schwächste Wert seit 2009, wie aus einer am Montag veröffentlichten Umfrage der Wirtschaftsberatung Ernst & Young hervorgeht. Im Juni 2011 waren noch 98 Prozent der Banken zufrieden mit der Geschäftsentwicklung.

Konjunktursorgen drücken Dax ins Minus

Frankfurt/Main (dpa) - Wieder aufkommende Konjunktursorgen haben die deutschen Aktien am Montag unter Druck gesetzt. Der Dax verlor am Nachmittag 1,24 Prozent auf 6779 Punkte. Der MDax fiel um 1,06 Prozent auf 10 342 Punkte und der TecDax um 1,12 Prozent auf 767 Punkte. Im Zuge steigender Ölpreise hätten die Zweifel am weltweiten Wirtschaftswachstum wieder zugenommen, sagte Händlerin Anita Paluch von Gekko Global Markets. Zudem lasteten die ungelösten Probleme der Schuldenkrise beim G20-Treffen am Wochenende auf dem Markt. Der Kurs des Euro ging zurück. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3388 (Freitag: 1,3412) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7469 (0,7456) Euro.