Stade (dpa) - Martin N. soll für die Morde an drei Jungen lebenslang im Gefängnis büßen. Außerdem ordnete das Landgericht Stade Sicherungsverwahrung an, da es den 41-Jährigen für rückfallgefährdet hält. Der sogenannte Maskenmann hatte zwischen 1992 und 2001 drei Jungen ermordet und mehrere sexuell missbraucht. Dies seien besonders verwerfliche Taten, so der Vorsitzende Richter. Deshalb stellte die Kammer die besondere Schwere der Schuld fest. Ob Martin N. jemals wieder auf freien Fuß kommen wird, ist fraglich: Erst wenn Gutachter ihn nicht mehr für gefährlich halten, wird er aus der Haft entlassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.