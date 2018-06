Köln (SID) - Fed-Cup-Spielerin Julia Görges hat sich nach ihrer Final-Teilnahme beim WTA-Turnier in Dubai in der Weltrangliste um drei Plätze auf Rang 16 verbessert. Die 23-Jährige aus Bad Oldesloe wird zum zweiten Mal in ihrer Karriere auf dieser Position geführt und festigte damit ihren Status als deutsche Nummer drei hinter Sabine Lisicki (Berlin/13.) und Andrea Petkovic (Darmstadt/10.). In Dubai hatte Görges mit einem 5:7, 4:6 gegen die Polin Agnieszka Radwanska ihren dritten Turniersieg auf der Tour verpasst.

Angelique Kerber (Kiel/20.) ist die vierte Deutsche in den Top 20 der Weltrangliste.