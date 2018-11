Frankfurt/Main (dpa) - Der Euro hat nach dem G20-Gipfel in Mexiko leichte Verluste verzeichnet. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,3437 US-Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagmittag auf 1,3412 Dollar festgesetzt. Die Märkte dürften zunächst mit den Ergebnissen des G20-Gipfels vom Wochenende beschäftigt bleiben. Dass die Frage nach einer Aufstockung des dauerhaften Euro-Rettungsschirms ESM weiter ungeklärt blieb, könnte für Enttäuschung sorgen.

