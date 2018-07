Moskau (dpa) - Kurz vor der Präsidentenwahl in Russland am Sonntag hat ein Bericht des Staatsfernsehens über ein vereiteltes Attentat auf Kandidat und Regierungschef Wladimir Putin für Wirbel gesorgt. Wie der vom Kreml kontrollierte Erste Kanal meldete, wollten drei Russen Putin im Auftrag des tschetschenischen Terrorchefs Doku Umarow nach der Wahl töten. Geheimdienste aus der Ukraine und Russland hätten die Männer festgenommen. Im Radiosender Echo Moskwy äußerten Hörer Zweifel: Es entstehe der Verdacht, dass die Information gezielt in die Welt gesetzt werde, um Putins Zustimmungswerte zu erhöhen.

