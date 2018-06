Köln (SID) - Die Kölner Haie haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Das krisengebeutelte Team des ehemaligen Bundestrainers Uwe Krupp gewann gegen den deutschen Meister Eisbären Berlin mit 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) und feierte damit den ersten Sieg nach zuletzt sechs Pleiten in Serie. Den Siegtreffer erzielte Charlie Stephens in der 52. Minute. Bei einem noch ausstehenden Nachholsspiel beträgt Kölns Rückstand auf den letzten Pre-Play-off-Platz zehn nur noch vier Punkte.

Tabellenführer Eisbären Berlin liegt nach der dritten Auswärtsniederlage in Serie mit 87 Punkten nur noch aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem ERC Ingolstadt an der Spitze. Die Ingolstädter, heimstärkstes Team der Liga, rangen die Augsburger Panther 5:3 (1:0, 2:1, 2:1) nieder. Damit verpassten es die auf Rang neun platzierten Panther, sich ein Polster im Kampf um die Pre-Play-off-Plätze zuzulegen.

Die Hamburg Freezers müssen derweil weiter um Rang sechs und damit die direkte Play-off-Qualifikation bangen. Mit 2:7 (1:3, 1:2, 0:2) kamen die Hanseaten bei den Adlern Mannheim unter die Räder. Mannheim stoppte damit seinen Abwärtstrend der letzten Wochen mit einem Sieg aus fünf Spielern und kehrte mit nun 84 Zählern auf Rang drei zurück.

Das Kellerduell bei den Nürnberg Ice Tigers konnte Schlusslicht Hannover Scorpionn deutlich mit 7:3 (2:1, 3:1, 2:1) für sich entscheiden. Nach zuletzt fünf Pleiten in Serie und dem DEL-Minusrekord von 15 Heimniederlagen in Folge gab es damit für den deutschen Meister von 2010 wieder ein Erfolgserlebnis.