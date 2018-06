Brüssel (dpa) - Die Europäische Union will Serbien offiziell zum Beitrittskandidaten ernennen. Die 27 EU-Außenminister schlugen in Brüssel dem EU-Gipfel vom Donnerstag vor, der Regierung in Belgrad den Kandidatenstatus zuzuerkennen. Über einen möglichen Termin für den Beginn von Beitrittsverhandlungen wurde noch nicht entscheiden. Dies sagte der dänische Europaminister Nikolai Wammen. Die EU-Kommission wird auch prüfen, ob mit dem Kosovo ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen geschlossen werden kann.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.