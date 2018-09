Köln (dpa) - Angesichts des weltweit rasanten Wachstums der Metropolen leben immer Kinder im Elend der Slums. Die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen - rund eine Milliarde - wächst heute in Städten auf. Jedes dritte Kind wird in einem Slum groß, oft unterernährt, unter furchtbaren hygienischen Bedingungen, ohne Zugang zu Schulen und Gesundheitsversorgung. Das berichtet Unicef im Jahresreport «Zur Situation der Kinder in der Welt 2012». In den Metropolen der Entwicklungs- und Schwellenländer werden bis zu 50 Prozent der Neugeborenen nicht einmal registriert.

