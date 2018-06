Kopenhagen (dpa) - Bei einem Anti-Piraten-Einsatz der dänischen Marine sind vor der Küste Somalias zwei Geiseln ums Leben gekommen. 16 weitere Geiseln aus dem Iran und Pakistan wurden aus den Händen der Piraten befreit, wie die Marine in Kopenhagen mitteilte. An Bord hätten sich zudem 17 mutmaßlich somalische Piraten befunden. Das Kriegsschiff hatte am Montag versucht, das Piratenschiff beim Verlassen der somalischen Küstengewässer zu stoppen. Nach dem Abschuss von Warnschüssen hatte die Nato die Erlaubnis erteilt, «bestimmte Teile des Schiffes» unter Beschuss zu nehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.