London/Rom (dpa) - Ein französischer Fischtrawler schleppt das nach einem Brand manövrierunfähige italienische Kreuzfahrtschiff «Costa Allegra» zu einer nahe gelegenen Insel im Indischen Ozean.

Wie der britische Sender BBC am Dienstagmorgen weiter berichtete, können die mehr als 600 Passagiere dort von Bord gehen. Sie würden dann auf die Seychellen gebracht.

Die «Costa Allegra» werde nach Desroches Island südwestlich der Seychellen geschleppt. Dort sollen die Passagiere in einem Hotel auf ihren Transfer nach Mahe, der größten Insel der Seychellen, warten. Schlepper, die von Mahe aus zur «Costa Allegra» aufgebrochen waren, würden am Vormittag (MEZ) bei dem Kreuzfahrtschiff ankommen.

Etwa anderthalb Monate nach der Havarie der «Costa Concordia» war auf dem anderen Kreuzfahrtschiff der Reederei ein Feuer ausgebrochen. Der Brand im Maschinenraum der «Costa Allegra», die im Indischen Ozean unterwegs ist, sei gelöscht, die Passagiere seien «bei guter Gesundheit». Das teilte die Zentrale der italienischen Küstenwache am Montag nach einem Telefonat mit dem Kapitän des 188 Meter langen italienischen Kreuzfahrtschiffes mit.

Nach Angaben der Reederei Costa Crociere sind 1049 Menschen an Bord, darunter 636 Passagiere. «Das Feuer hat sich in keinen anderen Bereich des Schiffes ausgebreitet, es hat weder Verletzte noch Opfer gegeben», hieß es. Die «Costa Allegra» liegt demnach südwestlich der Seychellen und soll nach dem Ausbruch des Feuers ein Hilfssignal abgegeben haben. Der Strom auf der «Costa Allegra» sei ausgefallen, die Bordapparatur sei in Notbetrieb, hieß es.

Bei der Havarie der «Costa Concordia» waren mindestens 25 Menschen gestorben, sieben werden noch vermisst. Das Schiff war am 13. Januar vor der italienischen Insel Giglio mit mehr als 4200 Menschen an Bord gekentert.

