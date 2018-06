Berlin (dpa) - An den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld sind in den nächsten Tagen spontane Warnstreiks wahrscheinlich. Die Gewerkschaft Verdi will in den festgefahrenen Tarifverhandlungen für die 1500 Beschäftigten des Dienstleisters Globegroundd Druck machen. Der Streik soll kurzfristig angekündigt werden, um es dem Arbeitgeber zu erschweren, Ersatzpersonal zu beschaffen. Globeground kümmert sich um die Passagier- und Gepäckabfertigung.

