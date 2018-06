Moskau (dpa) - Die Zahl der Toten der Gasexplosion in Südrussland ist auf sechs gestiegen. Vier Menschen gelten noch als vermisst. Am frühen Morgen sind zwei Frauenleichen aus den Trümmern geborgen worden. 18 Menschen wurden bei dem Unglück gestern verletzt. Als Ursache für die Detonation rund 1500 Kilometer südöstlich von Moskau gaben die Behörden den Selbstmord eines Bewohners an, der im Erdgeschoss eines Wohnhauses das Gas aufgedreht habe. Das neunstöckige Haus stürzte ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.