Nürnberg (dpa) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar um 26 000 auf 3 110 000 gestiegen. Das waren 203 000 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Punkte auf 7,4 Prozent.

Vor einem Jahr hatte sie bei 7,9 Prozent gelegen.