Paris (dpa) - Der Opel-Mutterkonzern General Motors schmiedet eine strategische Allianz mit dem angeschlagenen französischen Autobauer PSA Peugeot Citroën. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet, teilten die beiden Unternehmen nach Börsenschluss mit.

General Motors werde im Zuge einer Kapitalerhöhung von PSA eine 7-Prozent-Beteiligung an dem französischen Konzern erwerben. Die Allianz basiere auf zwei Säulen: Zum einen der gemeinsamen Nutzung von Komponenten und Modulen sowie dem Aufbau eines weltweiten Einkaufs-Joint-Ventures, zum anderen der gemeinsamen Auslotung weiterer Kooperationsmöglichkeiten.

Wörtlich heißt es in der Erklärung: «Die gemeinsame Nutzung von Fahrzeug-Plattformen bringt nicht nur weltweite Anwendungsmöglichkeiten mit sich, sondern erlaubt es beiden Partnern auch, insbesondere in Europa Fahrzeugprogramme in den nötigen Stückzahlen kosteneffizient umzusetzen.»

