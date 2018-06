Dallas (dpa) - Nach der willkommenen Ablenkung beim Allstar-Spiel ist Dirk Nowitzki schneller als erhofft mit dem harten NBA-Alltag konfrontiert worden. Gegen die New Jersey Nets verlor Deutschlands Basketball-Superstar mit den Dallas Mavericks 92:93.

Damit verpatzten die Mavericks den Auftakt in eine knüppelharte Phase mit neun Spielen in zwölf Tagen. «So wollten wir ganz bestimmt nicht in unsere Serie nach der Pause starten», moserte Nowitzki nach der siebten Heimpleite, bei der er mit 24 Punkten und zehn Rebounds erneut bester Spieler beim Titelverteidiger war.

Doch auch Nowitzki hatte insgesamt einen schwachen Tag erwischt. Der 33-Jährige traf nur sieben seiner 19 Würfe aus dem Feld und patzte sogar für ihn außergewöhnliche viermal von der Freiwurflinie. «Es war brutal. Wir haben das ganze Spiel über keinen Wurfrhythmus gefunden. Es war richtig übel», schimpfte Nowitzki.

Die «Mavs» kamen insgesamt lediglich auf eine indiskutable Trefferquote von 36 Prozent, hätten die Partie aber dennoch fast noch gewonnen. Jason Kidd brachte die Gastgeber kurz vor Schluss per Dreier mit 92:91 in Führung und schloss damit einen 13:2-Lauf der Texaner ab.

Auch nachdem Nets-Center Brook Lopez, mit 38 Punkten bester Werfer bei den Gästen, sein Team von der Freiwurflinie wieder in Front gebracht hatte, hatten die «Mavs» noch alles in der Hand. Doch Kidd vergab in der Schlusssekunde den nächsten Dreier und bescherte New Jersey damit den ersten Sieg in Dallas seit fast zwölf Jahren.

Vor allem für den früheren Dallas-Coach Avery Johnson war der Erfolg eine Genugtuung. Sein Nachfolger Rick Carlisle war dagegen ernüchtert. «Es hat von vorne bis hinten nur wenig zusammengepasst», sagte Carlisle. Bereits in der Nacht zum Donnerstag hatten Nowitzki und Co. aber in Memphis die Chance zur Wiedergutmachung.

Eine Niederlage gab es auch für Chris Kaman und die New Orleans Hornets. Bei den Chicago Bulls schnupperten die Gäste beim 95:99 aber lange an einer Überraschung. Kaman glänzte mit 17 Punkten und elf Rebounds, Bulls-Leader Derrick Rose war mit 32 Zählern jedoch erneut nicht zu stoppen.

Für Kobe Bryant von den Los Angeles Lakers hatte das Allstar-Spiel indes unschöne Folgen. Bryant trug bei einem Foul von Miami-Heat-Star Dwyane Wade nicht nur einen Nasenbeinbruch, sondern auch eine Gehirnerschütterung davon. Die Lakers werden von Tag zu Tag entscheiden, wann der wertvollste Spieler (MVP) von 2008 wieder zum Einsatz kommt.

