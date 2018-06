London (dpa) - Der britische Boxer Dereck Chisora ist vom Profi-Weltverband WBC auf unbestimmte Zeit gesperrt worden, weil er sich nach der WM-Niederlage gegen Vitali Klitschko eine Prügelei mit Landsmann David Haye geliefert hatte.

Der Verband sprach in einer Mitteilung von einem der schlimmsten Verhalten eines Profiboxers, die es jemals gegeben habe. Über die endgültige Höhe der Strafe solle nach einer Anhörung entschieden werden. Zudem verlangte der Verband, Chisora solle sich einem Anti-Aggressionstraining unterziehen. Danach werde neu über sein Box-Verbot befunden. In Großbritannien muss sich Chisora am 14. März vor dem British Boxing Board of Control äußern.

Chisora hatte Vitali Klitschko beim Wiegen am Tag vor dem Kampf in München bereits eine Ohrfeige verpasst. Auf der Pressekonferenz nach seiner Punktniederlage am 18. Februar geriet er mit Haye aneinander und wurde am folgenden Morgen deswegen von der Polizei verhört. In der vorigen Woche hatte sich Chisora entschuldigt. Auch Haye bedauerte sein Verhalten. Er war nach eigenen Angaben aus Angst vor Chisora aus Deutschland ausgereist, noch bevor ihn die Polizei befragen konnte.