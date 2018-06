Barcelona (dpa) - Windows 8 soll die Kehrtwende bringen: Mit seinem neuen Betriebssystem will Microsoft endlich den Sprung auf die populären Tablets schaffen. Und erstmals in der Geschichte des Unternehmens bringt Microsoft sein PC-Betriebssystem auch auf Prozessoren des Chipdesigners ARM zum Laufen.

Eine Beta-Version der Software ist jetzt für private Nutzer im Netz verfügbar, kündigte Microsoft auf dem Mobile World Congress in Barcelona am Mittwoch an. Mit Windows 8 habe Microsoft sein Betriebssystem neu erfunden, sagte Microsoft-Manager Steven Sinofsky. Die Benutzeroberfläche ist komplett umgekrempelt. Mit neuem Kacheldesign, das auch das mobile Betriebssystem Windows Phone auszeichnet, soll sich Windows 8 auch für Tablets eignen, die über den berührungsempfindlichen Bildschirm mit dem Finger bedient werden.

Am Mittwoch gab Microsoft tiefere Einblicke in die erste Beta-Version für Verbraucher, die für den PC bestimmt ist. Auf ihr sollen alle Programme aus Windows 7 laufen. Der Startbildschirm ist individualisierbar und soll über das «Metro» genannte Design schnellen Zugriff auf Apps und andere Programme bieten. Erstmals will Microsoft nach dem Vorbild von Apple auch einen App-Store aufsetzen. Dort soll bereits zum Start eine Vielzahl neuer Programme verfügbar sein.

Eine der wichtigsten - und vielleicht entscheidenden - Neuerungen dürfte allerdings sein, dass Microsoft sein PC-Flaggschiff erstmals fit für Prozessoren des Chip-Designers ARM macht. Über Jahrzehnte verband Microsoft eine intensiv gepflegte Partnerschaft mit dem weltgrößten Chiphersteller Intel, auf dessen x86er-Architektur das Windows-Betriebssystem optimiert war. ARM dominiert allerdings bis heute das wachsende Heer von Tablets und Smartphones. ARM-Prozessoren sind zwar nicht ganz so leistungsfähig, aber dafür besonders genügsam beim Stromverbrauch - oft ein zentrales Kriterium bei der mobilen Nutzung.

Im boomenden Tablet-Markt arbeitet Microsoft künftig auch mit dem Grafikchip-Spezialisten Nvidia zusammen, der auf dem Mobile World Congress seinen neuen Tegra-3-Prozessor präsentierte. Der Chip basiert auf der ARM-Architektur und vereint vier Rechenkerne. Ein fünfter Kern ist für die einfachen Aufgaben zuständig, die regelmäßig anfallen, aber die High-Performance-Kerne nicht unnötig auslasten sollen.

Der Schwenk von Microsoft auf die ARM-Architektur hält Bernhard Gleissner, Europachef von Nvidia, für eine gute Strategie. «Microsoft hat gerade noch rechtzeitig die Handbremse gelöst», sagte Gleissner. Auf Tablets mit ARM-Chip werde Windows tagelang laufen. Windows selbst sei nicht der Stromkiller.

Um auf der für die ARM-Prozessoren optimierten Windows-Version keine Abstriche zu machen, ist die Bürosoftware Office auf dem Gerät vorinstalliert, sagte ein Brancheninsider. Auf den ARM-Systemen wird man ausschließlich Software aus dem kommenden Windows Store installieren können.

Auf dem Mobile World Congress in Barcelona dominiert allerdings nicht Windows, sondern Googles Android-Betriebssystem. Kaum ein Stand, an dem nicht mit dessen Maskottchen, den kleinen grünen Tonnen-Männchen geworben würde. Neben Apple und Google sei aber definitiv noch genug Platz für einen Dritten im Tablet-Markt, schätzt Gleissner. «Und Microsoft hat dafür die "Killer-App": das Office-Paket.» Die Megaseller von Apple, iPhone und iPad, haben allerdings auch ohne das Büro-Paket von Microsoft ein Massenpublikum gefunden.

