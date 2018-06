New York (dpa) - Apple wird die dritte Generation seines Tablet Computers iPad am Mittwoch kommender Woche in Kalifornien vorstellen. Die US-Fachpresse wurde am Dienstag zu einer Präsentation in San Francisco eingeladen.

Auf dem Bild zur Einladung ist klar ein iPad zu erkennen. Der Text dazu lautet: «Wir haben etwas, was Sie wirklich sehen müssen. Und berühren.» Damit verdichten sich die Hinweise darauf, dass das iPad 3 einen besseren Bildschirm bekommt.

Außerdem soll das nächste iPad nach bisherigen Berichten mit einem schnelleren Chip versehen werden und möglicherweise auch den nächsten schnellen Datenfunk-Standard LTE unterstützen.

Die Vorstellung des nächsten iPad war ohnehin zum Frühjahr erwartet worden - die erste Generation kam im April 2010 auf den Markt, die zweite rund ein Jahr später. Apple hält trotz eines wachsenden Angebots von Geräten anderer Anbieter nach wie vor eine dominierende Position in dem schnell wachsenden Tablet-Markt. Außerdem knabbert der Erfolg der Tablets von Apple am Absatz der herkömmlichen Personal Computer und Laptops.

Im jüngsten Winterquartal setzte Apple alleine rund 15 Millionen iPads ab. Allein Amazon konnte mit seinem kleineren Tablet Kindle Fire einen Achtungserfolg gegen das iPad erzielen. Dagegen konnten Hersteller wie Samsung und Motorola, die ebenfalls Tablet Computer mit dem Google-Betriebssystem Android anbieten, bisher keinen Anschluss finden. Apple will sie mit dem nächsten iPad weiter auf Abstand halten. In diesem Jahr betritt außerdem der Softwaregigant Microsoft erneut den Tablet-Markt. Nach wenig erfolgreichen Anläufen soll nun das neue Betriebssystem Windows 8 den Durchbruch erzielen.

