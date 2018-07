Dortmund (SID) - Stürmer Lucas Barrios hat bereits im vergangenen Sommer seinen bis 2014 datierten Vertrag beim deutschen Fußball-Meister Borussia Dortmund um ein weiteres Jahr verlängert. Eine entsprechende Aussage des 27-Jährigen in einem Interview mit der Sport Bild bestätigte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dem SID: "Es ist richtig, dass sein Vertrag bei uns bis 2015 läuft. Dass wir das damals nicht vermeldet haben, hatte keinen besonderen Hintergrund. Wir hatten im Zuge der Meisterschaft andere Dinge im Kopf."

Barrios betonte, dass er mit seinem Status als Ersatz-Stürmer für Robert Lewandowski unzufrieden sei. "Ich gehe mit der ganzen Sache sehr professionell um. Es ist auf der anderen Seite aber schwierig für mich, das nach so einer erfolgreichen Saison wie der vergangenen zu akzeptieren. Ich bin unzufrieden, aber ich warte als Profi auf meine Chance", sagte Barrios. Falls sich die Situation nicht ändere, werde er sich in der Sommerpause Gedanken machen: "Natürlich möchte ich nicht eine zweite Saison auf der Bank sitzen. Das will doch kein Fußball-Profi."

Diese Vorgehensweise ist mit dem BVB abgestimmt. "Sollte er sich dann umschauen, ist das nicht verwerflich, das haben wir auch so besprochen", sagte Watzke: "Es ist aber wichtig, dass er in der Rückrunde voll da ist, damit wir im Falle von Verletzungen nicht plötzlich ohne Stürmer dastehen. Wären wir uns darin mit Lucas nicht einig gewesen, hätten wir auch niemals Mohamed Zidan nach Mainz abgegeben."