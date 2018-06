Tunis (SID) - (SID) - Torjäger Claudio Pizarro vom Bundesligisten Werder Bremen hat der peruanischen Fußball-Nationalmannschaft im Länderspiel in Tunesien zumindest ein Unentschieden beschert. Der 33-Jährige verwandelte in der 45. Minute einen Strafstoß zum 1:1 (1:1), nachdem die Gastgeber nur Sekunden vorher durch Wissem Ben Yahina in Führung gegangen waren.