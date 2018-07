Bremen (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt im Testspiel gegen Frankreich erstmals mit Marco Reus in der Startformation an. Der Mönchengladbacher ersetzt am Abend in Bremen überraschend Thomas Müller vom FC Bayern München im rechten Mittelfeld. Als Außenverteidiger kommen Jerôme Boateng und Dennis Aogo zum Einsatz. Im Tor steht wie angekündigt Werder-Schlussmann Tim Wiese. Einzige Spitze ist der frühere Bremer Miroslav Klose, der die DFB-Elf als Kapitän anführt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.