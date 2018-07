Tel Aviv (dpa) - Co-Gastgeber Ukraine hat 100 Tage vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft ein Erfolgserlebnis gefeiert. Das Team von Trainer Oleg Blochin gewann ein Testspiel in Israel mit 3:2 (2:0).

Oleg Gusjew (17. Minute) per Foulelfmeter, Jewgeni Konoplianka (45.) und Andrej Jarmolenko (61.) trafen in Tel Aviv für die Gäste. Die Ukrainer sind im Juni neben Polen Ausrichter der Europameisterschaft. In Gruppe D trifft das Team auf Schweden, Frankreich und England. «Wir haben in der ersten Hälfte gut gespielt, dann aber die Linie etwas verloren. Das darf uns bei der EM nicht passieren», warnte Blochin.