Bremen (dpa) - In 100 Tagen beginnt für Joachim Löw und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Ernstfall. Am 9. Juni muss das DFB-Team im ukrainischen Lwiw im ersten EM-Gruppenspiel gegen Portugal ran. Das Vorbereitungsprogramm bis dahin steht in den Grundzügen längst, doch es gibt noch einige unsichere Faktoren. Die Erfahrung lehre, dass es nicht sinnvoll sei, Ende Februar ein detailliertes Programm vorzugeben, sagte der Bundestrainer. Die Probleme für Löw beginnen, wenn der FC Bayern den Sprung ins Champions-League-Finale am 19. Mai schaffen würde.

