Bremen (dpa) - Fußball-Nationalspieler André Schürrle hat im Länderspiel gegen Frankreich eine Knorpelverletzung an der Nase erlitten. Wegen der Blessur musste der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen kurz vor der Pause der Partie in Bremen den Platz verlassen. Sein Einsatz im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München am Samstag ist nach einer ersten Diagnose aber nicht ausgeschlossen. Möglicherweise kann Schürrle dann mit einer Maske auflaufen.

