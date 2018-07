Halle/Saale (dpa) - Die deutschen Fußball-Junioren haben mit dem 1:0 (1:0) gegen Griechenland vorzeitig für die Playoffs zur U 21-Europameisterschaft 2013 qualifiziert.

Die Mannschaft von Trainer Rainer Adrion feierte im achten Qualifikationsspiel den achten Sieg und ist mit 24 Punkten in der Gruppe 1 nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Vor 6193 Zuschauern im Erdgas-Sportpark in Halle an der Saale erzielte Patrick Funk (45./+1) vom Zweitligisten FC St. Pauli den Treffer für die DFB-Elf. In den letzten beiden Pflichtspielen trifft die deutsche Mannschaft im September noch auf Weißrussland und Bosnien.

«Wir haben verdient gewonnen. Jetzt wollen wir auch die letzten beiden Spiele gewinnen. Das ist das Ziel. Wir wollen mit einer weißen Weste durch die Gruppe gehen», erklärte der Mönchengladbacher Debütant Marc-André ter Stegen im Tor. Erstmals mit Keeper ter Stegen, dafür ohne die kurzfristig ausgefallen Moritz Leitner (Dortmund) und Christoph Moritz (Schalke 04) trat die deutsche Elf zum ersten Spiel des Jahres an. Der noch nicht wieder ganz auskurierte Lewis Holtby (Schalke 04) wurde von Innenverteidiger Jan Kirchhoff (Mainz 05) als Kapitän vertreten.

Die im Vergleich zum letzten Qualifikationsspiel gegen Zypern auf fünf Positionen veränderte DFB-Elf startete schwungvoll in die Partie und hatte durch Torjäger Peniel Mlapa (Hoffenheim), der beim 5:4-Sieg im Hinspiel drei Treffer erzielte, schon nach 38 Sekunden die erste Torchance. Kurz darauf hatte Sebastian Rudy (Hoffenheim) Pech mit einem Distanzschuss an die Querlatte (7.). Fünf Minuten später scheiterte der Hoffenheimer Mittelfeldspieler mit einem Flachschuss aus 16 Metern an Torhüter Stefanos Kapino. Mlapa und Pierre-Michelle Lasogga (Hertha BSC) vergaben weitere gute Möglichkeiten.

Der Überlegenheit der Gastgeber hatten die Griechen, die nach der Gelb-Roten Karte gegen Kostats Triantafyllou (36.) eine Stunde lang in Unterzahl spielten, nur sporadische Angriffe und wenig Torgelegenheiten entgegenzusetzen. Ter Stegen wurde bei seinem Debüt selten geprüft und war dabei stets auf dem Posten. «Das Hinspiel war ein kurioses Spiel. Das Spiel heute war ein bisschen ruhiger für mich», sagte ter Stegen.

Die Entscheidung fiel schon kurz vor der Pause als Funk mit einem Weitschuss Torhüter Kapino überraschte und mit seinem ersten Treffer für die DFB-Auswahl das 1:0 erzielte. Erneut der sehr agile Mlapa sowie zweimal Lasogga und Ilkay Gündogan (Dortmund) vergaben weitere gute Chancen, doch am Ende musste sich die deutsche Mannschaft mit dem knappen Sieg zufriedengeben.