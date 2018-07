FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Mittwoch vor der zweiten Dreijahresgeldspritze der Europäischen Zentralbank (EZB) nahezu unverändert gezeigt. Der Markt warte in Lauerstellung auf die Liquiditätswelle, sagten Händler. Zuletzt kostete der Euro 1,3471 US-Dollar und damit geringfügig mehr als am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs am Dienstagmittag auf 1,3454 (1,3388) Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt sind alle Augen auf den Dreijahrestender der EZB gerichtet. Zum zweiten Mal wird die Notenbank den Bankensektor mit unbegrenzter Liquidität zum Niedrigzins versorgen. Die Geldflut dürfte die Risikobereitschaft nach Einschätzung von Experten tendenziell stützen. Sollten die Geschäftsbanken im Euroraum allerdings zu beherzt beim Geldangebot der EZB zugreifen, könnten Anleger dies auch als Alarmsignal werten und auf Sicherheit setzen. An der Datenfront dürften vor allem die Januarzahlen zum deutschen Arbeitsmarkt Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

In den USA tritt Fed-Chef Ben Bernanke zu seiner halbjährlichen Anhörung an, und am Abend wird der Konjunkturbericht der zwölf Notenbankbezirke veröffentlicht. Hinweise auf eine neue Runde der mengenmäßigen Lockerungen (QE) wird es nach Einschätzung von Ralf Umlauf, Devisenexperte der Landesbank Hessen-Thüringen, nicht geben. Der Konjunkturbericht der Fed werde wohl das anhaltende Wachstum und die verbesserte Situation des Arbeitsmarktes herausstellen.