Bremen (dpa) - Nach dem Tod von zwei weiteren Frühchen ist der Geschäftsführer des betroffenen Bremer Klinikums Mitte, Diethelm Hansen, vorläufig von seinen Aufgaben freigestellt worden. Das sagte die Bremer Gesundheitssenatorin Renate Jürgens-Pieper (SPD) in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz.

Wenn die neuen Todesfälle aufgeklärt seien, werde es eine abschließende Bewertung geben, sagte die Senatorin.

In der Klinik waren wieder zwei Frühchen gestorben. Ob ihr Tod im Zusammenhang mit den erneut aufgetretenen resistenten Keimen stand, war zunächst unklar.

Ende vergangener Woche waren wieder multiresistente Darmkeime bei drei Frühchen auf der Station nachgewiesen worden. Im vergangenen Jahr waren drei Neugeborene an Infektionen mit den Bakterien gestorben und mehrere schwer erkrankt. Die Neugeborenen-Intensivstation der Klinik war daraufhin vorübergehend für Desinfektion und Umbau geschlossen worden.

Nach dem erneuten Nachweis des genetisch identischen Keims hatte Sozialsenatorin Renate Jürgens-Pieper (SPD) am vergangenen Freitag einen Aufnahmestopp verhängt. Die Verlegung der Station an ein anderes Krankenhaus wird geprüft. Die neonatologische Intensivstation in Bremen-Mitte soll jetzt wahrscheinlich ganz geschlossen werden.

