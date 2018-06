Bremen (dpa) - Im Klinikum Bremen-Mitte sind in der Nacht zwei Frühchen an Blutvergiftung gestorben. Das sagte die Sprecherin der Gesundheitsbehörde, Karla Götz. Ob ein Zusammenhang mit den erneut aufgetretenen resistenten Keimen besteht, ist noch unklar. Weiteres soll in Kürze mitgeteilt werden. Vergangene Woche waren erneut multiresistente Darmkeime bei drei Frühchen auf der Station nachgewiesen worden. Im vergangenen Jahr waren drei Neugeborene an Infektionen mit den Bakterien gestorben und mehrere schwer erkrankt. Die Station war daraufhin geschlossen und umgebaut worden.

