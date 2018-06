Neubrandenburg (dpa) - Zwei Monate nach dem Fund von Teilen einer toten Frau am Tollensesee bei Neubrandenburg sind in der Stadt erneut Leichenteile gefunden worden. Der Fundort liegt allerdings einige Kilometer vom Tollensesee entfernt am Mühlenteich. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Entdeckt wurden die Leichenteile von Mitarbeitern eines Jugendfreizeitzentrums. Eine Hundestaffel sei im Einsatz. Taucher sollen den Teich nach weiteren Leichenteilen absuchen. Rechtsmediziner sollen klären, ob die Teile zu den Überresten der zerstückelten Frau passen, die gefunden worden waren.

