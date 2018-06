Los Angeles (dpa) - Der Sänger der amerikanischen Kultband der 60er Jahre, The Monkees, ist tot. Davy Jones habe in seinem Haus im US-Staat Florida einen Herzinfarkt erlitten, teilte ein Sprecher des Musikers dem Internetdienst «Tmz.com» mit. Jones wurde 66 Jahre alt. Der gebürtige Engländer hatte sich 1965 mit Micky Dolenz, Michael Nesmith und Peter Tork zusammengetan. Die zuerst für eine Fernsehserie zusammengestellte Boygroup wurde mit Hits wie «I'm a Believer» und «Last Train to Clarksville» berühmt.

