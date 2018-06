Karlsruhe (dpa) - Der Bundesgerichtshof verhandelt heute darüber, ob Mietminderungen wegen lärmender Touristen in der Nachbarschaft zulässig sind. Konkret geht es um einen Mann in Berlin-Mitte, der seine Mietzahlungen um 30 Prozent gekürzt hatte, weil in seinem Haus Ferienwohnungen eingerichtet worden waren. Nächtlicher Lärm und Müll im Flur waren die Folge. Die Vermieter kündigten dem Mann und verklagten ihn. Vor dem Landgericht Berlin bekamen sie in zweiter Instanz Recht. Der Mieter betrieb das Verfahren weiter. Nun muss der BGH über Mietminderung und Kündigung entscheiden.

