Frankfurt/Main (SID) - Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble wird am 5. März in Berlin die jährlich erscheinende Briefmarken-Serie zur Unterstützung der Deutschen Sporthilfe (DSH) vorstellen. Schäuble übergibt die ersten Andrucke der Serie "Für den Sport 2012" an Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich und den DSH-Aufsichtsrats-Vorsitzenden Werner E. Klatten.

Im Jahr der Olympischen Spiele in London (27. Juli bis 12. August) stehen die Briefmarken ganz im Zeichen des Spitzensports und zeigen die Motive Fußball, Olympische Spiele mit Schwimmen und Tischtennis.

Der Sporthilfe-Vorstandsvorsitzende Michael Ilgner verdeutlicht die Bedeutung der Serie: "Mit 1,7 Millionen Euro Briefmarken-Erlösen aus dem Vorjahr können wir die Athletenförderung von vier großen Verbänden wie beispielsweise Leichtathletik, Rudern, Schwimmen oder Tischtennis bestreiten", sagte er. Seit 1968 flossen durch Sportbriefmarken rund 132 Millionen Euro in den Haushalt der Sporthilfe.