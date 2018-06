Oslo (SID) - Der norwegische Skilanglauf-König Petter Northug hat seinen Start beim traditionellen Wasalauf am Sonntag abgesagt. Der Doppel-Olympiasieger verzichtet wegen Magenproblemen auf das 90-Kilometer-Rennen in Schweden. "Das ist natürlich sehr schade. Nach der Tour de Ski war der Wasalauf mein großes Saisonziel", sagte der siebenmalige Weltmeister, der in der Vorbereitung mehrere Weltcups ausgelassen hatte.

Der Wasalauf gilt als eines der härtesten Rennen der Welt. Derzeit liegt "König Petter" im Gesamtweltcup mit 1199 Punkten hinter dem Schweizer Tour-de-Ski-Gewinner Dario Cologna (1683) auf Platz zwei.