Wiesbaden (dpa) - Die gute Konjunktur hat auch im zweiten Halbjahr 2011 höhere Tarifabschlüsse ermöglicht. Wie schon in den ersten Jahreshälfte wurden zwischen Juli und Dezember in Wirtschaftszweigen Tariferhöhungen von 3,0 Prozent und mehr vereinbart, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Über ein kräftiges Plus von vier Prozent ab November konnten sich die Beschäftigten in der holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie freuen. Einen deutlich niedrigeren Abschluss gab es in der Druckindustrie, ab August 2012 erhalten deren Beschäftigte 2 Prozent mehr Geld.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.