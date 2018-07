Anaheim (SID) - Zwei Assists und ein Riss in der Scheibe: Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Christian Ehrhoff war beim 2:0-Sieg seiner Buffalo Sabres bei den Anaheim Ducks in der nordamerikanischen Profiliga NHL der Hauptdarsteller des Abends.

Mit seinen Torvorlagen Nummer 21 und 22 brachte Ehrhoff die Sabres zunächst auf die Siegerstraße, ehe er im dritten Drittel mit einem satten Schuss in Höhe der Mittellinie eine Scheibe fast zersplitterte. Die Partie gegen die "Enten" hatte Buffalo jederzeit im Griff, neben Verteidiger Ehrhoff überragte Goalie Ryan Miller mit 43 abgewehrten Schüssen. Buffalo liegt nach dem vierten Sieg aus den letzten fünf Partien mit 64 Zählern auf Platz zwölf in der Eastern Conference. Der Rückstand auf die Play-off-Plätze beträgt fünf Punkte.

Weiter voll auf Play-off-Kurs liegen die St. Louis Blues, die mit dem 5:2 bei den Edmonton Oilers den vierten Sieg in Serie feierten. Die Toronto Maple Leafs dagegen können nicht mehr gewinnen: Bei den Chicago Blackhawks verloren die Maple Leafs bereits zum sechsten Mal in Folge. Trotz 3:1-Führung hieß es am Ende 4:5 aus Sicht von Toronto.