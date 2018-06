Bremen (dpa) - Der missglückte Auftakt ins EM-Jahr hat bei Joachim Löw keine großen Sorgen ausgelöst. Die Basis sei gut. Was im März passiere, sei für den Trainer nicht so ausschlaggebend, sagte der Bundestrainer nach dem 1:2 der Fußball-Nationalmannschaft gegen Frankreich. Für die Titelmission im Sommer in Polen und der Ukraine habe der Test in Bremen Erkenntnisse gebracht. Gerade in der Defensive müsse einiges getan werden in Richtung EM, sagte der Chefcoach. Das Tor von Cacau war der erste deutsche Treffer gegen Frankreich seit genau 22 Jahren.

