Berlin (dpa) - Die Bundesliga-Legionäre Arjen Robben und Klaas-Jan Huntelaar haben dem deutschen Vorrundengegner Niederlande einen perfekten Start ins EM-Jahr gesichert.

Bayern-Star Robben mit zwei Geniestreichen, darunter das Siegtor in der Nachspielzeit (90.+1), und der später verletzt ausgewechselte Schalker Huntelaar trafen im Wembleystadion beim dramatischen 3:2 (0:0)-Prestigesieg gegen England. Dagegen kam Portugal, am 9. Juni in Lemberg EM-Auftaktgegner der DFB-Auswahl, nicht über ein mageres 0:0 in Polen hinaus. Dänemark schwächelte 100 Tage vor EM-Start beim 0:2 gegen Russland.

Der zuletzt vielkritisierte Robben war Matchwinner für Oranje in London. Zunächst brachte er die Gäste in der 57. Minute in Führung. Nachdem Huntelaar in der 59. Minute erhöhte und Gary Cahill (85.) und Ashley Young (90.) ausglichen, entschied Robben in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Tor die Begegnung.

Schalke-Stürmer Klaas-Jan Huntelaar war bei seinem Kopfballtor mit Chris Smalling von Manchester United brutal zusammengerasselt und musste nur rund eine Viertelstunde nach seiner Einwechselung wieder vom Platz. Es droht erneut eine Verletzungspause. «Wir glauben, dass er eine Gehirnerschütterung hat. Er ist jetzt im Krankenhaus und bekommt eine Computertomographie», sagte der niederländische Nationaltrainer Bert van Marwijk.

Portugal konnte unterdessen auch mit Cristiano Ronaldo in Polen nicht gewinnen. Bei der Nullnummer zur Eröffnung des neuen Warschauer EM-Stadions boten die Südeuropäer eine mäßige Leistung.

Noch weit von der EM-Form entfernt ist Dänemark. Das 0:2 gegen die Russen am Mittwoch in Kopenhagen war für die Mannschaft von Trainer Morten Olsen ein Warnschuss. Überragender Spieler bei den Gästen war Andrej Arschawin von Zenit St. Petersburg. Der Torjäger bereitete in der 4. Minute das Führungstor von Clubkollege Roman Schirokow vor und traf dann kurz vor der Pause selbst per Fernschuss zum 2:0 (45.). Die Dänen messen sich am 17. Juni im abschließenden Spiel der EM-Gruppe B in Lemberg mit der deutschen Mannschaft.

Titelverteidiger Spanien zeigte sich am Mittwoch schon wieder in Spiellaune. Gegen Venezuela schoss der Welt- und Europameister in Málaga ein 5:0 (2:0) heraus. Neben Andres Iniesta und David Silva glänzte Roberto Soldado vom FC Valencia als dreifacher Torschütze. Soldado war anstelle des schwächelnden Fernando Torres vom FC Chelsea nominiert worden.

Spaniens Gruppengegner Italien blamierte sich gegen Jürgen Klinsmanns US-Boys. Dank Clint Dempseys Tor gewann der Außenseiter mit 1:0 beim viermaligen Weltmeister in Genua. «Wir haben nicht verdient zu verlieren. Mir hat meine Mannschaft gefallen», beteuerte Italiens Trainer Cesare Prandelli und fügte hinzu: «Ich glaube, wir können eine großartige EM spielen.»

Darauf hofft auch Co-Gastgeber Ukraine, der mit einem Erfolgserlebnis ins EM-Jahr startete. Das Team von Trainer Oleg Blochin gewann den Test in Israel mit 3:2 (2:0). Oleg Gusjew (17. Minute) per Foulelfmeter, Jewgeni Konopljanka (45.) und Andrej Jarmolenko (61.) erzielten in Tel Aviv die Tore für die Gäste. «Wir haben in der ersten Hälfte gut gespielt, dann aber die Linie etwas verloren. Das darf uns bei der EM nicht passieren», warnte Blochin. Die Ukrainer sind im Juni neben Polen Ausrichter der Europameisterschaft. In Gruppe D bekommt es das Team mit Schweden, Frankreich und England zu tun.

Einmal mehr in Weltklasse-Form zeigte sich beim Länderspielabend am Mittwoch Lionel Messi. Der Superstar vom FC Barcelona schoss beim 3:1 (1:0)-Erfolg der Argentinier in der Schweiz alle drei Treffer. «Es ist immer schön, ihm zuzusehen», meinte der Schweizer Trainer Ottmar Hitzfeld süßsauer. Für die Gastgeber hatte in Bern der künftige Bayern-Profi Xherdan Shaqiri vom FC Basel den zwischenzeitlichen Ausgleich markiert.

Ungeschlagen blieben die künftigen deutschen Gegner in der WM-Qualifikation. Schweden siegte 3:1 (1:1) in Kroatien. Österreich startete auch dank Treffern des Stuttgarters Martin Harnik und des Mainzers Andreas Ivanschitz mit einem 3:1 (1:0) gegen Finnland ins Länderspieljahr. Irland trennte sich 1:1 (0:0) von Tschechien. Kasachstan erkämpfte gegen Lettland ein 0:0.