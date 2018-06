Potsdam (dpa) - Mit harten Fronten haben die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen begonnen. Zum Auftakt der Gespräche in Potsdam bekräftigten die Gewerkschaften ihre Forderung nach 6,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro, für die rund zwei Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Die Arbeitgeber halten das für viel zu viel - von einem Angebot ist bisher nichts bekannt. Die Gespräche dauerten allerdings am Nachmittag noch an. Die Gewerkschaft Verdi hat bereits mit Warnstreiks gedroht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.