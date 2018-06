Egelsbach (dpa) - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in der Nähe des südhessischen Flugplatzes Egelsbach sind am Abend mehrere Menschen ums Leben gekommen. Ein Polizeisprecher am Unfallort sagte, es seien offenbar drei Leichen gefunden worden. Erwartet worden war auf dem Flugplatz eine Maschine vom Typ Cessna mit bis zu sechs Menschen an Bord. Der Flugplatz Egelsbach liegt nur wenige Kilometer südlich von Frankfurt. Er konzentriert sich vor allem auf Geschäftsreisende in kleineren Flugzeugen sowie Hubschraubern.

