Berlin (dpa) - Christian Wulff wünscht sich für seinen offiziellen Abschied beim Großen Zapfenstreich der Bundeswehr das Lied «Ebony and Ivory». Das berichtet die «Leipziger Volkszeitung». Zu dem für kommenden Donnerstag geplanten Zeremoniell gehört, dass das Stabsmusikkorps auch einen Wunschtitel des Geehrten spielt. «Ebony and Ivory» - zu deutsch Ebenholz und Elfenbein - steht methaphorisch für Schwarz und Weiß. Der Song wurde 1982 von Paul McCartney und Stevie Wonder eingespielt.

