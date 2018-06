Brüssel (dpa) - 25 EU-Staaten haben sich in einem internationalen Abkommen zu mehr Haushaltsdisziplin verpflichtet. Ihre Staats- und Regierungschefs unterzeichneten beim EU-Gipfel in Brüssel den sogenannten Fiskalpakt. Er sieht unter anderem eine Schuldenbremse nach deutschem Vorbild vor, die vom Europäischen Gerichtshof überprüft wird. Großbritannien und Tschechien machen nicht mit. Der Vertrag muss in jedem Land noch einmal gebilligt werden. Irland lässt das Volk über den Pakt abstimmen.

