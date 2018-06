Brüssel (dpa) - Wie viel Geld muss Deutschland dieses Jahr in den ständigen Krisenfonds ESM einzahlen? Die EU-Chefs haben in Brüssel beschlossen, zwei der insgesamt fünf Raten schon 2012 zu geben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rechnete am Freitag vor: «Eine Tranche ist ein Fünftel der Gesamtsumme jedes Landes. Die Gesamtsumme des Kapitals sind 80 Milliarden (an Bareinlagen). Wenn man das durch fünf teilt, kommt man, glaub ich, dann auf 16. Und dann muss man den deutschen Anteil (gut 27 Prozent) von 16 nehmen und mit 2 multiplizieren und dann kommt man auf das, was Deutschland dieses Jahr bezahlen muss.» Stimmt! Macht also ziemlich genau 8,686848 Milliarden Euro.