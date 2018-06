Bochum (dpa) - Ausgerechnet Bochums Leihgabe Zlatko Dedic hat Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden an alter Wirkungsstätte zu einem weiteren Erfolgserlebnis geführt. Der slowenische Nationalspieler brachte das Team am Abend beim VfL Bochum mit 1:0 in Führung. Pavel Fort machte den 2:0-Sieg. Im Kampf gegen den Abstieg ist der FC Ingolstadt seit sieben Spielen ungeschlagen, hat aber einen weiteren Sieg verpasst. In der Nachspielzeit mussten die Oberbayern beim 3:3 gegen Union Berlin noch den Ausgleich hinnehmen. Spitzenreiter Greuther Fürth siegte mit 2:0 beim MSV Duisburg.

