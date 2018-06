Bochum (SID) - Trauer beim VfL Bochum: Der ehemalige Bundesliga-Profi Henryk Baluszynski ist im Alter von nur 39 Jahren an einem Herzleiden gestorben. Das teilte der Zweitliga-Verein auf seiner Webseite mit. Der polnische Stürmer, der von 1994 bis 2001 beim VfL unter Vertrag stand, absolvierte insgesamt 56 Bundesligaspiele (sechs Tore) und 89 Zweitligapartien (18). Am 16. September 1997 trug Baluszynski sich mit dem ersten Europapokaltor der Bochumer in die Geschichtsbücher des Vereins ein.

"Ich bin unendlich traurig, denn wir standen in regelmäßigem Kontakt", sagte der ehemalige VfL-Profi und Nationalspieler Dariusz Wosz, zu dessen Abschiedsspiel im Jahr 2007 der ehemalige Teamkollege Baluszynski extra aus Polen angereist war.

In der Saison 1998/99 war Baluszynski an Arminia Bielefeld ausgeliehen. Nach seiner Zeit in Bochum spielte der Pole, der 15 Länderspiele absolvierte, für LR Ahlen und den SV Babelsberg 03, ehe er zurück in seine Heimat ging.