Köln (SID) - Fußball-Bundesligist Bayern München bangt vor dem Punktspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) um den Einsatz von Franck Ribery. Der Franzose laboriert an einer Oberschenkelprellung, die er sich im Länderspiel gegen Deutschland (1:2) zugezogen hat. "Ich weiß nicht ob ich spielen kann, es ist eine schwierige Verletzung. Ich werde es versuchen, aber wir müssen abwarten", sagte der 28 Jahre alte Offensivspieler am Freitag.

Seit dem Länderspieleinsatz hat Ribery nicht mit dem Team trainiert. Am letzten Bundesliga-Spieltag hatte er den Rekordmeister mit zwei Toren zum 2:0-Erfolg gegen den Schalke 04 geschossen.