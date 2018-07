Wolfsburg (SID) - Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger kehrt vier Monate nach seiner schweren Knieverletzung in den Kader des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zurück. Trainer Felix Magath berief den 29-Jährigen in das 18-köpfige Aufgebot für das Spiel am Samstag (15.30/Sky und Liga total!) beim 1. FC Kaiserslautern. Hitzlsperger hatte zuletzt am 29. Oktober beim 2:3 gegen Hertha BSC auf dem Platz gestanden.