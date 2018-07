Frankfurt/Main (SID) - Helmut Sandrock ist der neue "General" des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und soll dem neuen Präsidenten Wolfgang Niersbach künftig den Rücken frei halten. Der 55-Jährige wurde am Freitag auf dem Außerordentlichen DFB-Bundestag in Frankfurt vom Präsidium in das Amt berufen und von den 257 Delegierten einstimmig bestätigt.

"Ich möchte mich beim Präsidium und den Delegierten für das Vertrauen bedanken. Es ist eine reizvolle, interessante und spannende Aufgabe. Gemeinsam mit meinem Team in der Zentralverwaltung werde ich versuchen, die erfolgreiche Arbeit von Wolfgang Niersbach fortzusetzen und eigene Akzente zu setzen", sagte Sandrock.

Damit wird der bisherige DFB-Direktor Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung in der Verbandszentrale der neue Boss von mehr als 200 Angestellten beim größten Sportfachverband der Welt. Die DFB-Spitze hatte sich bereits frühzeitig auf den früheren Vorstandsboss des Zweitligisten MSV Duisburg als neuen Generalsekretär verständigt.

Als DFB-Direktor war Sandrock bislang für den Spielbetrieb, das Trainerwesen und die Talentförderung zuständig. Von 2000 bis 2002 war Sandrock MSV-Vorstandsboss, in dieser Zeit zudem Gründungsvorstandsmitglied der Deutschen Fußball Liga (DFL) und Mitglied im Ligavorstand. 2003 kam er als Turnierdirektor zum DFB-Organisationskomitee für die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2006.

Nach der WM in Deutschland wechselte Sandrock zu Red Bull Salzburg, wo er als Geschäftsführer des Vereins 2007 die österreichische Meisterschaft feierte. 2008 kehrte der in Moers aufgewachsene frühere Jugendnationalspieler als Direktor zum DFB zurück, wo er maßgeblich an der Einführung der 3. Liga beteiligt war. Zudem repräsentiert Sandrock den Verband auch bei der UEFA als Integritätsbeauftragter. Zuletzt widmete er sich verstärkt dem Kampf gegen Spielmanipulationen im Fußball.

Der Generalsekretär ist der ranghöchste hauptamtliche Mitarbeiter des Deutschen Fußball-Bundes. Seine Aufgaben sind unter anderem die Leitung der DFB-Zentralverwaltung, die Pflege der Beziehungen zu FIFA, UEFA, den nationalen Fußballverbänden sowie DFB-Mitgliedsverbänden oder die Bearbeitung von Problemen in den Bereichen Marketing, TV-Rechte und DFB-Pokal. Niersbach hatte es immer als seine Hauptaufgabe bezeichnet, den DFB so stark und auch wirtschaftlich so unabhängig zu halten, wie er ist. Ähnlich dürfte auch die Aufgabenstellung Sandrocks sein.